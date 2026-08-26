Unhan Terbitkan Surat Edaran, Kadet Perempuan Diizinkan Memakai Hijab

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Pertahanan (Unhan) menerbitkan surat edaran dengan nomor SE/201/VIII 2026 pada 24 Agustus 2026 tentang penggunaan hijab bagi kadet mahasiswi S1 atau D3.

Dalam surat, Unhan mempersilakan kadet perempuan muslim memakai hijab selama menempuh pendidikan di kampus tersebut.

"Bagi kadet mahasiswa S1 dan D3 muslim putri diizinkan menggunakan hijab di semua kegiatan pendidikan dan latihan Unhan,” demikian petikan surat dikutip Rabu (26/8).

Surat edaran ditandatangani oleh Wakil Rektor (Warek) II Bidang Keuangan dan Umum Marsekal Muda TNI Yusran Lubis yang mewakili rektor kampus yang sama.

Adapun, Unhan dalam surat membuat berbagai ketentuan penggunaan hijab bagi kadet perempuan muslim.

Pertama, kampus meminta kadet perempuan menggunakan hijab berwarna hitam pada seragam pakaian dinas.

Kedua, Unhan meminta kadet perempuan menggunakan hijab dengan rapi, tidak mengganggu keamanan, dan tidak menghambat operasional pendidikan dan latihan.

Ketiga, Unhan meminta kadet perempuan mengenakan hijab berwarna hitam hanya sementara sampai dengan desain resmi ditetapkan kampus.