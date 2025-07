UNICEF Dukung MBG Sebagai Langkah Konkret Menuju Indonesia Emas 2045

jpnn.com, JAKARTA - Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF menyampaikan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

UNICEF menilai pelaksanaan MBG di Indonesia sebagai wujud nyata kepemimpinan dan komitmen pemerintah dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.

“Saya tahu dalam visi untuk Indonesia Emas 2045, jika saya tidak salah ingat, ide dasarnya adalah agar setiap anak dapat mencapai potensi penuh mereka,” ujar Wakil Direktur Eksekutif Kemitraan UNICEF, Kitty van der Heijden.

Pernyataan dukungan itu disampaikan oleh UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) dalam forum bertajuk “Feeding the future: Leveraging multisectoral efforts for productive human capital and engaging women participation (HLPF 2025 Side Event)” UN-High Level Political Forum on Suistainable Developtment 2025 yang diselenggarakan di UN Headquarter, New York dan diunggah di website resmi UN dikutip Senin, (28/7).

Kitty menjelaskan dengan berfokus pada program MBG, tiap anak di Indonesia berhak mendapatkan hak dan layanan yang berkualitas dari pemerintah termasuk pemberian nutrizi gizi yang seimbang dan berkualitas. Kitty menyebut program MBG sejalan dengan prinsip Konvensi Hak Anak.

“Hari ini, tentu saja, kami sangat fokus pada program makan bergizi gratis, mendukung anak-anak tetapi juga wanita hamil dan menyusui, yang sangat selaras dengan konvensi tentang hak anak, bahwa setiap anak memiliki hak atas layanan berkualitas, termasuk nutrisi yang berkualitas,” lanjutnya.

Kitty menilai MBG benar-benar contoh kepemimpinan dan komitmen pemerintah untuk mewujudkan hak-hak anak, meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Memastikan bahwa kekurangan nutrisi ditangani dengan cara yang paling efisien dan efektif,” imbuhnya.