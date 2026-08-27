Unicharm Indonesia Tanam 1.000 Bibit Mangrove di Pantai Jaya Bahari Karawang

jpnn.com, KABUPATEN KARAWANG - Menyambut Hari Mangrove Sedunia, Unicharm Indonesia mengadakan kegiatan aksi nyata penanaman bibit mangrove di Pantai Jaya Bahari, Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada 29 Juli 2026.

Dalam kegiatan bertajuk “Menjaga Mangrove, Mengamankan Generasi Mendatang” ini, Unicharm Indonesia menggandeng Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang untuk menanam 1.000 bibit pohon mangrove.

Melalui kontribusi ini, Unicharm Indonesia berharap dapat membantu memulihkan ekosistem pesisir, meminimalkan dampak perubahan iklim, serta mewujudkan keharmonisan antara aktivitas korporasi dan pelestarian lingkungan demi masa depan generasi penerus.

Unicharm Indonesia sebagai perusahaan yang telah mengembangkan bisnis di Indonesia selama hampir 30 tahun merasa memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk turut menjaga kelestarian alam nusantara.

Kali ini, Unicharm Indonesia bersama DLHK Kabupaten Karawang menginisiasi aksi penanaman 1.000 bibit pohon di sepanjang Pantai Jaya Bahari, Kabupaten Karawang.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi riil di lapangan di mana berdasarkan data Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang (2020), lebih dari 23 kilometer garis pantai di Karawang memiliki kondisi abrasi yang buruk.

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Komitmen Unicharm Indonesia tidak berhenti pada penanaman saja. Pertumbuhan dan perkembangan bibit pohon mangrove yang telah ditanam akan terus dimonitor secara berkala guna memastikan kelangsungan hidup tanaman yang optimal.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Keanekaragaman Hayati DLHK Kabupaten Karawang Agus Mustaqim memberikan apresiasi terhadap langkah ini.