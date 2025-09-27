Unifam Hadirkan Inovasi Camilan Susu, Fokus Gizi dan Rasa

jpnn.com - PT United Family Food (Unifam) kembali menunjukkan komitmen dalam menghadirkan inovasi produk Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) yang relevan dengan kebutuhan konsumen.

Kali ini, melalui merek ikonik Milkita, Unifam secara resmi meluncurkan camilan susu, Milkita Milky Bar.

Camilan tersebut menggabungkan susu asli, cokelat creamy, taburan warna-warni crunchy, serta diperkaya kalsium tinggi.

Peluncuran produk baru tersebut menegaskan upaya untuk terus berinovasi di pasar camilan, dengan fokus pada penyediaan opsi yang tidak hanya menarik secara rasa tetapi juga memiliki nilai gizi.

Ongkie Tedjasurja selaku Executive Director Unifam berharap produknya dapat menjadi pilihan camilan sehat dan menyenangkan bagi konsumen Indonesia.

“Peluncuran Milkita Milky Bar bagian dari komitmen Unifam untuk terus menghadirkan produk inovatif yang menjawab kebutuhan konsumen, khususnya keluarga Indonesia yang menginginkan camilan lezat, menyenangkan, sekaligus bergizi,” ujar Ongkie Tedjasurja di Jakarta, baru-baru ini.

Hal senada disampaikan oleh Marieska Widhiana selaku Head of Strategic Business Unit UF1 and Global Marketing Unifam.

Marieska menambahkan aspek kesenangan dan kepraktisan menjadi kunci dalam pengembangan produk naungannya.