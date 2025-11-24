menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Produk » Unifam Pastikan Produk Camilan Teranyar Penuhi Standar Keamanan Pangan Ketat

Unifam Pastikan Produk Camilan Teranyar Penuhi Standar Keamanan Pangan Ketat

Unifam Pastikan Produk Camilan Teranyar Penuhi Standar Keamanan Pangan Ketat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Peluncuran produk camilan baru Unifam.

jpnn.com, JAKARTA - Unifam mengumumkan langkah strategis untuk memperkuat posisinya dalam segmen camilan berbahan dasar susu bagi keluarga Indonesia.

Langkah itu diwujudkan melalui penguatan kehadiran produk andalannya, Milkita Milky Bar.

Produk ini diperkenalkan kembali sebagai pilihan camilan fun dan praktis, khususnya ditujukan bagi anak-anak, termasuk sebagai bekal pendamping yang mudah dibawa saat beraktivitas, seperti pergi ke sekolah.

Baca Juga:

Inovasi dan penguatan produk itu bagian integral dari komitmen jangka panjang Unifam.

Komitmen tersebut menghadirkan produk yang relevan dengan kebutuhan keluarga modern.

Executive Director Unifam, Ongkie Tedjasurja mengungkapkan camilan di bawah naungannya dipastikan melalui proses produksi sesuai standar keamanan pangan yang berlaku secara nasional.

Baca Juga:

Seluruh produk diproduksi melalui sistem pengendalian mutu yang ketat, terukur, dan memiliki ketertelusuran pada setiap tahapannya.

Proses itu didukung oleh fasilitas serta sertifikasi standar industri, termasuk terdaftar di BPOM, Sertifikasi Halal, dan penerapan sistem keamanan pangan (HACCP/ISO 22000) di fasilitas produksi.

Unifam memastikan produk camilan teranyarnya memenuhi standar keamanan pangan ketat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI