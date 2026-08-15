UNIFAM Perkenalkan HiFruit, Cara Baru Menikmati Sensasi Buah

jpnn.com, JAKARTA - Kini, menikmati kelezatan sensasi buah tak lagi harus repot mengupas atau memotong.

Pasalnya, PT United Family Food (UNIFAM) menghadirkan HiFruit, inovasi baru yang masuk ke dalam kategori Fruit Snacks.

HiFruit menawarkan cara berbeda untuk menikmati sensasi buah dalam format camilan yang praktis dan menyegarkan.

Kehadirannya menjadi langkah UNIFAM untuk tidak hanya menghadirkan produk baru, tetapi juga mengeksplorasi dan mengembangkan kategori baru di industri snack.

"Kami melihat konsumen terus berubah, termasuk dalam cara mereka memilih dan menikmati snack. Bagi kami, ini menjadi peluang untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda. HiFruit lahir dari upaya untuk membawa pengalaman buah ke dalam format yang lebih praktis dan relevan dengan keseharian konsumen," ujar Steven Wijaya dalam keterangannya.

Menurutnya, terobosan itu bukan sekadar meluncurkan produk semata, melainkan sebuah bentuk kepekaan terhadap kebutuhan pasar yang belum banyak disentuh sebelumnya.

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"Kami ingin terus membuka kemungkinan baru. HiFruit menjadi salah satu langkah kami untuk memperluas portfolio sekaligus memperkenalkan kategori Fruit Snacks kepada konsumen Indonesia," kata Steven.

Meski menawarkan konsep yang menarik, memperkenalkan jenis camilan baru tentu memiliki tantangan tersendiri.