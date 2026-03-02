Unik, Hyundai Hadirkan Nuansa Pokemon di Sistem Infotainment, Makin Seru

jpnn.com - Hyundai Motors bersama Pokemon melakukan kolaborasi dengan menghadirkan sistem infotainment eksklusif untuk sejumlah model pilihannya.

Kolaborasi itu menjadi langkah unik dalam menghadirkan pengalaman berkendaran yang tidak hanya fungsional, tetapi juga emosional dan penuh karakter.

Dua pilihan tema Pokemon, yaitu Pikachu Lightning Theme dan Ditto World Theme akan hadir di panel instrumen digital Hyundai.

Nantinya, pengguna bisa mengubah tampilan cluster instrumen dan head unit menjadi lebih hidup dengan animasi, warna khas, dan grafis karakter ikonik Pokemon.

Adapun semjumlah model yang akan mendapatkan karakter itu di antaranya Palisade 2026, Ioniq 9, Nexo 2026, Ioniq 6 2026, Sonata 2026, The Edge, dan Staria 2026.

Dilaporkan Drive pada Minggu (1/3) waktu setempat, selain tema Pokemon yang menggantikan tampilan standar sistem infotainment kendaraan, animasi khusus yang menampilkan Pokemon juga akan diputar saat kendaraan dinyalakan dan dimatikan.

Meski demikian, tema Pokemon itu tidak gratis, harganya sekitar $30 (Rp 503 ribu) per tema dan dapat dibeli melalui Hyundai Bluelink Store.

Sementara itu, Hyundai USA baru-baru ini menyediakan tema Snoopy/Peanuts untuk pemilik di Amerika Serikat bertepatan dengan peluncuran tema infotainment kustom di AS.