Unik! Pos Mudik Nagreg Disulap Jadi Lembur Kaheman, Kental Nuansa Sunda
jpnn.com - Ada pemandangan berbeda di Jalan Raya Nagreg, Kabupaten Bandung.
Sebuah bangunan berbentuk rumah panggung dengan bahan kayu dan bambu berdiri di Kilometer 36, Jalan Raya Nagreg.
Laporan Nur Fidhiah Shabrina, Bandung
Bangunan itu merupakan Pos Terpadu Operasi Ketupat 2026 milik Polresta Bandung.
Nuansa bangunan itu tampak lebih tradisional, terlebih atapnya dibentuk 'Julang Ngapak' dengan material atap Ijuk.
Wajah baru Pos Terpadu itu diberi nama Lembur Kaheman Polresta Bandung.
Pos tersebut bukan hanya sekadar pusat pengamanan, tetapi juga menjadi ruang istirahat yang nyaman bagi pemudik yang melintas di Kabupaten Bandung.
Kapolresta Bandung Kombes Aldi Subartono mengatakan, pos terpadu tersebut pertama kali dibuat dan didirikan di wilayah Nagreg.
Pos Terpadu Nagreg berkonsep Lembur Kaheman, hadir dengan nuansa Sunda, fasilitas lengkap.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
