Unik, Tzu Chi School PIK2 Tempa Karakter Anak Didik lewat Meracik Teh & Merangkai Bunga
jpnn.com - MERACIK teh dan merangkai bunga mungkin belum lazim ditemukan dalam kegiatan belajar anak usia dini.
Namun, dua kegiatan itu menjadi bagian penting dari pendidikan humanis di Tzu Chi School PIK2.
Sekolah tersebut resmi mengadakan grand opening gedung Early Childhood dan fasilitas tahap pertama pada Rabu (15/7).
Pada tahap awal, kampus baru di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) itu membuka jenjang nursery hingga SD kelas II.
Adapun salah satu fasilitas khasnya ialah Ruang Renwen.
Ruang itu dirancang sebagai tempat siswa mempelajari budaya humanis melalui pengalaman langsung.
Saat meracik teh, anak tidak hanya mempelajari cara menyajikan minuman. Mereka juga berlatih tertib, sabar, menjaga sikap, menghormati orang lain, dan memperhatikan setiap langkah yang dilakukan.
Pendidikan memiliki tujuan lebih luas daripada mengejar nilai akademik. Pendidikan, mesti membantu anak memiliki kejernihan hati.
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