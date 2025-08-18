Unika Atma Jaya Memperkenalkan 'Future-Ready Series' kepada 2.700 Mahasiswa Baru

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya menyambut lebih dari 2.700 mahasiswa baru tahun akademik 2025/2026.

Adapun sambutan itu melalui rangkaian kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) yang dikemas dalam program Inisiasi Student Life Journey (Ini-SLJ).

Upacara pembukaan dilaksanakan bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu (17/8) di Kampus BSD, Unika Atma Jaya.

Baca Juga: FKIK Unika Atma Jaya Siap Cetak Dokter Berkualitas Unggul Paripurna

Rektor Unika Atma Jaya, Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K), menyampaikan program Ini-SLJ dirancang untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan kehidupan kampus sekaligus membekali mereka dalam mengembangkan potensi diri.

"Ini-SLJ menekankan pentingnya integrasi antara kegiatan akademik dan non-akademik melalui Student Life Journey (SLJ), sebuah kerangka pendampingan mahasiswa dari awal kuliah hingga menjadi alumni," ungkap Prof. Yuda dikutip, Senin (18/8). Dia menjelaskan pengembangan diri mahasiswa dalam SLJ mengacu pada lima pilar utama, yaitu prestasi dan reputasi, kepemimpinan transformatif, kompetensi interpersonal, keunggulan intelektual, serta perilaku keberlanjutan.

Prof. Yuda dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa Unika Atma Jaya.

Baca Juga: Lobi Carlo Acutis Unika Atma Jaya Wujud Semangat Transformasi dan Inspirasi Mahasiswa

"Kehadiran kalian hari ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas," kata Alumnus FK UI itu.

Menurut Prof. Yuda, mahasiswa adalah generasi yang akan berada di barisan terdepan, menjadi pemimpin dengan kompetensi global, kerja keras, ketangguhan, dan semangat kolaborasi.