jpnn.com, JAKARTA - UNIQLO Indonesia melanjutkan kontribusi PEACE FOR ALL bagi anak dan komunitas di Indonesia.

Selama empat tahun terakhir, inisiatif ini telah mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih aman bersama Save the Children Indonesia dan menjangkau lebih dari 8.000 anak di Yogyakarta dan Bandung.

Kontribusi PEACE FOR ALL kini memasuki babak berikutnya melalui kolaborasi dengan Happy Hearts Indonesia untuk mendukung pembangunan lima sekolah di Nusa Tenggara Timur, Lombok, dan Yogyakarta.

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PEACE FOR ALL merupakan proyek T-shirt amal global UNIQLO yang menghadirkan desain dan pesan perdamaian dari para kontributor lintas bidang.

Melalui inisiatif ini, UNIQLO mengajak masyarakat untuk berkontribusi melalui pilihan sederhana, yaitu membeli dan mengenakan T-shirt yang membawa pesan perdamaian.

Seluruh keuntungan dari penjualan T-shirt PEACE FOR ALL disalurkan untuk mendukung berbagai inisiatif kemanusiaan dan perdamaian.

Sejak diluncurkan pada Juni 2022, PEACE FOR ALL telah melibatkan 51 kontributor dari berbagai bidang yang secara sukarela menyumbangkan pesan perdamaian melalui desain T-shirt.

Hingga Juni 2026, lebih dari 11 juta T-shirt PEACE FOR ALL telah terjual di seluruh dunia, dengan total kontribusi mencapai lebih dari Rp365 miliar.