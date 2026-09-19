menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Hobi » United Bike Ajak Warga Kota Kembali Menikmati Sepeda

United Bike Ajak Warga Kota Kembali Menikmati Sepeda

United Bike Ajak Warga Kota Kembali Menikmati Sepeda
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Line up sepeda united bike. Foto: United Bike

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah rimba beton dan kemacetan kota, sepeda tak lagi sekadar alat mandi keringat pada akhir pekan.

Bagi sebagian warga urban, sepeda mulai jadi jurus jitu menembus jarak dekat—entah itu wara-wiri ke stasiun, atau sekadar menghindari drama berburu lahan parkir.

Melihat denyut perubahan itu, United Bike ingin membawa sepeda kembali ke fungsi dasarnya: menjadi teman mobilitas harian yang praktis dan masuk akal.

Baca Juga:

Lewat bendera PT. Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD), United Bike paham betul bahwa kebutuhan orang kota makin beragam.

Orang tak cuma cari sepeda yang kencang, tetapi juga yang nyaman dipandang, gampang dilipat, dan pas buat gaya hidup harian.

"Kami melihat potensi besar sepeda untuk kembali mengisi ruang gerak masyarakat urban," ujar Direktur UNTD Andrew Mulyadi dalam keterangannya, Sabtu (19/9).

Baca Juga:

Bagi Andrew, gaya hidup sepeda hari ini sudah jauh melampaui urusan olahraga belaka. Ini tentang bagaimana sepeda bisa menyatu dengan rutinitas harian.

Guna menjawab riuhnya kebutuhan itu, United Bike menyiapkan lini yang terbilang lengkap.

United Bike ingin membawa sepeda kembali ke fungsi dasarnya: menjadi teman mobilitas harian yang praktis dan masuk akal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI