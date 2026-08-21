United Bike Bareng Bike to Work Ajak Pesepeda Ubah Rute Jadi Karya

jpnn.com, JAKARTA - United Bike berkolaborasi dengan Bike to Work (B2W) Indonesia menggelar Draw Cycling Challenge bertema “Ride Your Route, Draw the Spirit!”.

Berbeda dari tantangan bersepeda biasa, peserta diajak mengubah rute gowes menjadi sebuah karya menggunakan aplikasi Strava.

Jalur yang dibuat bisa membentuk angka 21, sepeda, logo United Bike, tulisan Indonesia, hingga simbol lain yang sesuai tema.

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Direktur PT. Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD), Andrew Mulyadi, mengatakan kegiatan menjadi bagian dari dukungan United Bike terhadap perkembangan komunitas dan budaya bersepeda di Indonesia.

“Setiap kayuhan dan setiap rute yang dilalui dapat menjadi sebuah karya yang memiliki cerita,” ujar Andrew dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (21/8).

Challenge berlangsung 13–24 Agustus 2026, dengan pengumuman pemenang pada 27 Agustus 2026.

Tiga karya terbaik akan mendapatkan sepeda United Soloist 01, sementara 10 peserta lainnya berkesempatan membawa pulang merchandise eksklusif Bike to Work Indonesia.

Lewat Draw Cycling Challenge, United Bike dan B2W Indonesia ingin menunjukkan bahwa bersepeda bukan cuma soal sampai tujuan.