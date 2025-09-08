United Bike dan United E-Motor Menghadirkan Layanan Home Service di Jabodetabek

jpnn.com, JAKARTA - PT. Terang Dunia Internusa Tbk,. - manufaktur dalam negeri pemegang merek United Bike dan United E-Motor terus memperkuat layanan purnajual di tanah air.

Melalui jaringan Service Center resmi, United menyediakan layanan purnajual berupa perawatan dan perbaikan untuk seluruh produk sepeda, sepeda listrik dari United Bike hingga motor listrik dari United E-Motor.

Sebagai langkah inovatif, United turut menghadirkan layanan Home Service khusus untuk wilayah Jabodetabek.

Layanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat urban yang mengedepankan efisiensi waktu.

“Komitmen kami bukan hanya menghadirkan produk berkualitas, tetapi juga memastikan konsumen mendapatkan pengalaman terbaik setelah pembelian."

"Kehadiran Home Service menjadi nilai tambah bagi pelanggan, terutama mereka yang membutuhkan perawatan praktis dan efisien untuk sepeda listrik maupun motor listrik,” ujar Direktur United, Andrew Mulyadi lewat keterangan resminya, Senin (8/9).

Dengan layanan baru, konsumen dapat melakukan pemesanan jadwal servis melalui WA (Whatsapp) resmi United Bike & United E-Motor di 08111903333, juga dapat diakses via website www.unitedbike.com dan www.unitedmotor.co.id.

Tim customer service kemudian akan mengatur jadwal kedatangan mekanik yang berpengalaman langsung ke rumah pelanggan untuk melakukan pengecekan, perawatan berkala, hingga perbaikan ringan.