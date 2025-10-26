United Bike Meluncurkan Koleksi Sepeda Anak Baru: Desain Keren, Aman, dan Penuh Gaya

jpnn.com, JAKARTA - United Bike, merek sepeda lokal, kembali meluncurkan jajaran sepeda anak terbaru dengan tampilan makin keren, fungsional, dan tentunya aman untuk si kecil yang aktif.

Melalui dua lini andalannya—Boys Series dan Girls Series—United Bike menghadirkan rangkaian sepeda yang dirancang khusus mengikuti gaya dan karakter anak masa kini.

Tidak hanya soal tampilan, tetapi juga soal kenyamanan, keamanan, dan daya tahan, tiga hal penting yang selalu dijaga oleh PT. Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD) sebagai produsen di balik merek legendaris itu.

“Setiap kayuhan anak adalah bagian dari proses tumbuhnya rasa percaya diri. Kami ingin sepeda ini jadi teman berpetualang mereka, bukan sekadar alat transportasi,” ujar Direktur UNTD Andrew Mulyadi, dalam keterangan resminya, Minggu (26/10).

Dua Dunia, Dua Gaya

Untuk anak laki-laki, Boys Series tampil dengan desain gagah dan sporty—cocok bagi mereka yang gemar menjelajah halaman rumah atau jalan komplek.

Rangka kuat dan material premium memastikan sepeda tetap tangguh menghadapi berbagai medan ringan.

Sementara itu, untuk anak perempuan, Girls Series datang dengan sentuhan manis dan feminin.