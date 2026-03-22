United Bike Menawarkan Sederet Sepeda Gunung, Ada yang Buat Pemula

jpnn.com, JAKARTA - Tren bersepeda gunung atau mountain bike (MTB) di Indonesia terus menguat dalam beberapa tahun terakhir. Membaca peluang itu, United Bike menghadirkan beragam pilihan MTB untuk berbagai kalangan.

Lini produk yang ditawarkan dirancang untuk menjawab kebutuhan yang makin beragam, mulai dari pemula hingga berpengalaman.

Sepeda MTB dikenal dengan karakter tangguh, mulai dari rangka yang kokoh, sistem suspensi andal meredam guncangan, hingga ban khusus berbagai medan.

Menariknya, penggunaan MTB tak terbatas di jalur off-road. Di kawasan perkotaan, sepeda jenis ini juga kian populer berkat desainnya yang sporty dan fleksibel.

Direktur PT. Terang Dunia Internusa Tbk, Andrew Mulyadi, menyebut minat terhadap MTB mengalami peningkatan signifikan.

“Tidak hanya dari komunitas, tetapi juga dari pengguna baru yang mulai menjadikan bersepeda sebagai bagian dari rutinitas,” ujar Andrew dalam keterangan resmi, Minggu (22/3).

United Bike, lanjut dia, berkomitmen menjaga kualitas produk, baik dari sisi performa, kenyamanan, hingga desain yang mengikuti tren.

Upaya itu sekaligus memperkuat posisi brand lokal di tengah persaingan pasar sepeda yang kian kompetitif.