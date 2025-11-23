United E-Motor Merilis Varian Baru MX-1200 Li, Jarak Tempuh Tembus 180 Km

jpnn.com, JAKARTA - United E-Motor kembali menggebrak pasar motor listrik di tanah air dengan menghadirkan MX-1200 Li, varian terbaru dari lini populer MX1200.

Mengusung baterai Lithium 72V 60Ah, model anyar hadir sebagai penyempurnaan signifikan dari versi pendahulunya yang masih memakai baterai SLA.

Perubahan pada sektor baterai langsung berdampak pada performa.

MX-1200 Li kini mampu menempuh jarak hingga 180 km dalam sekali pengisian.

Selain itu, menawarkan bobot yang lebih ringan, durabilitas lebih panjang, serta proses pengisian lebih cepat dan stabil.

Meski membawa teknologi baru, karakter dasar MX1200 tetap dipertahankan.

Motor listrik masih mengandalkan mesin Brushless DC dengan tenaga puncak 2.200 watt, cukup untuk melesat hingga 65 km/jam.

Responsivitasnya di perkotaan tetap terjaga, menjadikannya cocok untuk mobilitas urban.