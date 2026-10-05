United E-Motor MX1200 Terbaru Mengaspal, Lebih Bertenaga

jpnn.com, JAKARTA - Memahami dinamika komuter yang butuh kendaraan lincah tanpa ribet, PT. Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD) melepas New MX1200 Lithium ke jalanan.

Motor listrik terbaru dari lini United E-Motor ini lahir dengan fokus tunggal: jadi teman setia yang siap diajak tempur melintasi rute harian.

Meski menyandang nama MX1200—versi anyar ini datang membawa karakter yang benar-benar beda.

Dapur pacunya kini disokong baterai Lithium 72V 26Ah dan motor berdaya Top Power 2.200W dengan torsi melimpah mencapai 88 Nm.

Artinya, urusan meliuk di antara barisan mobil atau menanjak tipis-tipis bukan lagi masalah.

Soal daya jelajah, New MX1200 Lithium mampu menempuh jarak hingga 75 km dalam sekali pengisian penuh, dengan kecepatan maksimal 65 km/jam.

Cukup untuk mengakomodasi rutinitas pulang-pergi kantor, mampir ke kedai kopi favorit, hingga belanja keperluan mendadak.

Proses isi ulang dayanya pun tak kalah ramah. Lewat sistem Direct Charging ke colokan rumah biasa (AC 220V), baterainya bisa terisi dari nol hingga 80 persen hanya dalam waktu sekitar 2,5 jam.