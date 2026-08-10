United E-Motor Produksi Dinamo Sendiri, Perkuat Manufaktur Kendaraan Listrik Nasional

jpnn.com, JAKARTA - PT. Terang Dunia Internusa Tbk (United E-Motor), mulai memperkuat penguasaan komponen kendaraan listrik dengan memproduksi dinamo secara mandiri.

Fasilitas tersebut berada dalam satu kawasan dengan United E-Motor Plant 3 di Curug, Tangerang.

Pabrik dilengkapi empat lini produksi yang menangani proses manufaktur dinamo secara terintegrasi, termasuk pengujian melalui Dyno Test dan tes kekedapan.

Saat ini, fasilitas tersebut memproduksi dinamo sepeda listrik 48V 750W, serta dinamo motor listrik berkapasitas 1.200 watt.

Salah satu penggunaannya ditujukan untuk United E-Motor MX1200.

Dinamo yang diproduksi menggunakan teknologi hub drive, dengan motor listrik terintegrasi langsung pada roda.

Sistem memiliki konstruksi yang relatif sederhana dan memungkinkan tenaga motor disalurkan langsung ke roda.

Direktur PT. Terang Dunia Internusa Tbk, Andrew Mulyadi, mengatakan produksi dinamo sendiri menjadi langkah penting dalam meningkatkan kemandirian manufaktur, sekaligus memperkuat penguasaan teknologi.