United E-Motor Rilis C2000 Edisi Merah Putih, Ada Mas Gibran, Ngapain?
jpnn.com, JAKARTA - United E-Motor memperkenalkan C2000 Edisi Merah Putih sebagai varian spesial, yang mengusung nuansa nasionalisme dalam balutan skuter listrik bergaya retro-modern.
Model hadir dengan kombinasi warna merah dan putih sebagai simbol semangat Indonesia, sekaligus menyambut visi Indonesia Emas 2045.
Motor listrik edisi khusus tersebut sempat mencuri perhatian setelah digunakan langsung oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
Gibran mencobanya saat mengunjungi fasilitas produksi United E-Motor Plant 3 di Curug, Tangerang, pada 26 Juni 2026.
Dalam kesempatan itu, Gibran juga meninjau proses produksi, quality control, hingga fasilitas konversi kendaraan listrik milik PT. Terang Dunia Internusa Tbk.
Secara tampilan, C2000 Edisi Merah Putih mempertahankan desain skuter klasik yang dipadukan sentuhan modern.
Karakternya makin kuat lewat tambahan aksesori seperti windshield bergaya retro, rak depan bernuansa vintage, serta spion klasik yang memberi kesan premium.
Di balik desainnya, motor listrik dibekali motor bertenaga 3.800 watt dengan kecepatan maksimum mencapai 75 km/jam.
United E-Motor memperkenalkan C2000 Edisi Merah Putih sebagai varian spesial, mengusung nuansa nasionalisme dalam balutan skuter listrik bergaya retro-modern
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Temui Gibran di Istana Wapres, Perdiski Bahas Peran dan Kesejahteraan Pendidik
- United E-Motor Terus Memperluas Pilihan Motor Listrik di Indonesia
- Efriza Sebut Kunjungan Gibran ke Papua Sekadar Pencitraan Jika Tak Bawa Solusi
- Prabowo Gelar Peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara
- Wapres Gibran Tinjau Kesiapan Natal di Tengah Suasana Duka Bencana Sumatera Utara
- Wapres Gibran Bicara MBG dan Ketahanan Pangan dalam KTT G20 di Afrika Selatan