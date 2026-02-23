United E-Motor RX6000: Motor Listrik untuk Penyuka Touring
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah dominasi motor konvensional, United E-Motor konsisten menyerbu pasar dengan motor listrik terbarunya. Kali ini, pencinta petualangan digoda lewat RX6000.
Kesan pertama langsung mengarah ke karakter dual-purpose. Postur tinggi dengan stance tegap memberi rasa siap melibas jalan tanah, tetapi tetap proporsional untuk lalu lintas kota yang padat.
Sensasi berkendaranya diklaim spontan sejak gas pertama, cocok buat para rider aktif.
PT. Terang Dunia Internusa Tbk ingin menunjukkan bahwa peralihan ke kendaraan listrik tak harus mengorbankan karakter adventure.
Direktur perusahaan, Henry Mulyadi, menyebut RX6000 sebagai jawaban bagi komunitas yang ingin teknologi baru tanpa meninggalkan jiwa eksplorasi.
Salah satu daya tarik yang paling banyak dibicarakan ialah fleksibilitas pengisian dayanya.
Selain bisa dicas di rumah, motor juga kompatibel dengan jaringan SPKLU berstandar Euro Type 2—fitur yang membuka peluang perjalanan lebih jauh tanpa rasa khawatir.
Bagi pengguna yang gemar touring singkat atau mobilitas tinggi harian, kemudahan itu terasa relevan.
