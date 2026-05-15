United E-Motor Terus Memperluas Pilihan Motor Listrik di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Kepastian pemerintah memberikan subsidi untuk kendaraan listrik mendorong United E-Motor makin agresif memperluas pilihan motor listrik di tanah air.

Langkah itu dilakukan lewat sejumlah model yang menyasar kebutuhan pengguna berbeda, mulai dari mobilitas perkotaan hingga motor bergaya petualang.

Sebagai lini kendaraan listrik roda dua milik PT. Terang Dunia Internusa Tbk, United E-Motor melihat perubahan gaya hidup masyarakat dalam memilih transportasi hemat dan ramah lingkungan.

Kondisi harga bahan bakar yang terus menjadi perhatian membuat motor listrik dinilai makin relevan sebagai kendaraan harian.

Selain biaya operasional yang lebih hemat, motor listrik juga menawarkan perawatan yang lebih minim.

Guna memperluas pasar, United E-Motor menghadirkan beberapa model dengan karakter berbeda.

Satu di antaranya RX6000, motor listrik bergaya dual-purpose yang dirancang untuk penggunaan harian maupun melintasi berbagai medan.

Motor hadir dengan desain ala trail dan diklaim mampu melaju hingga 100 km per jam, dengan jarak tempuh mencapai 120 kilometer dalam sekali pengisian daya.