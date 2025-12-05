Unitwo Perluas Jangkauan Konsumen Lewat Pop-Up Store di PIM 1

jpnn.com, JAKARTA - Unitwo tampil untuk pertama kalinya di kanal offline melalui kolaborasi dengan IUIGA di Pondok Indah Mall (PIM 1) pada 19 Oktober 2025.

Kehadiran Unitwo di ruang fisik menjadi langkah baru bagi brand home textile lokal ini, yang sebelumnya hanya memasarkan produk melalui e-commerce.

Pengunjung dapat melihat langsung berbagai produk unggulan, termasuk selimut yang kerap dibahas dalam ulasan daring.

Mereka terlihat membandingkan tekstur bahan dan menanyakan detail perawatan, pengalaman yang tidak selalu didapatkan dari belanja online.

Sementara itu, IUIGA mempertahankan ciri khas tata ruang yang bersih dan terstruktur, selaras dengan konsep transparent quality yang menjadi identitasnya.

Produk Unitwo dipadukan secara natural dengan estetika store, tanpa kesan sebagai kolaborasi musiman.

Menurut Fatma, staf Unitwo, banyak pelanggan datang untuk mencoba produk yang sebelumnya hanya mereka lihat secara virtual.

“Banyak yang bilang akhirnya bisa menyentuh langsung,” ujar Fatma, dalam keterangannya, Jumat (5/12).