Unitwo Sukses Debut di Event Mommy & Me 2026, Seluruh Produk Sold Out

jpnn.com, JAKARTA - Unitwo resmi memperluas ekspansinya ke kanal offline melalui partisipasinya dalam ajang Mommy & Me 2026.

Langkah itu menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan sekaligus menjangkau lebih banyak konsumen yang ingin merasakan langsung kualitas produk sebelum membeli.

Event yang berlangsung selama 29–31 Juni 2026 tersebut menjadi momentum penting bagi Unitwo untuk memperkenalkan pengalaman berbelanja yang lebih dekat dengan pelanggan.

Selama tiga hari penyelenggaraan, booth Unitwo dipadati pengunjung yang ingin mencoba langsung berbagai produk bedding unggulan, mulai dari bantal, guling, selimut, hingga perlengkapan tidur lainnya.

Hasilnya pun melampaui ekspektasi. Seluruh produk yang dibawa ke pameran berhasil terjual habis (sold out) sebelum event berakhir.

Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor utama.

Salah satunya adalah tingginya kehadiran para jastiper (jasa titip) yang datang untuk membeli produk Unitwo dalam jumlah besar guna memenuhi permintaan pelanggan mereka di berbagai daerah.

Selain itu, Unitwo juga menghadirkan berbagai promo eksklusif selama pameran, termasuk penawaran bundling, diskon spesial, dan hadiah langsung yang semakin mendorong keputusan pembelian pengunjung.