Universitas Bakrie Fasilitasi Diskusi Penguatan Kelembagaan, Penjaminan Mutu & IKU PT
jpnn.com, JAKARTA - Kepala LLDikti Wilayah III, Dr. Henri Tambunan menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan perlu menjadi prioritas.
Sebab, berpengaruh langsung pada kualitas tata kelola perguruan tinggi dan pencapaian kinerja.
Hal itu disampaikan Henri saat Diskusi Penguatan Kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Indikator IKU Perguruan Tinggi di Universitas Bakrie, Jumat (27/2).
“Kelembagaan yang kuat jadi fondasi tata kelola yang baik buat perguruan tinggi bisa berkembang. IKU sebagai alat untuk mengubah paradigma sehingga PT bisa berfokus pada dampak” kata Dr. Henri.
Rektor Universitas Bakrie, Prof. Sofia Alisjahbana, menyampaikan transformasi pendidikan tinggi saat ini dituntut tidak berhenti pada kepatuhan administratif.
“Saat ini transformasi pendidikan tinggi tidak hanya berbicara tentang akreditasi dan kepatuhan administratif, tetapi tentang bagaimana perguruan tinggi mampu memberikan dampak nyata” ujarnya.
Dia menambahkan forum ini difokuskan untuk memperkuat praktik implementasi IKU PT berbasis dampak di tingkat institusi.
“Forum hari ini menjadi momentum untuk menyelaraskan visi, memperkuat kolaborasi, dan berbagi praktik baik dalam implementasi IKU berbasis dampak” kata Prof. Sofia.
Kepala LLDikti Wilayah III, Dr. Henri Tambunan menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan perlu menjadi prioritas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mendiktisaintek Ungkap Skema Baru Penyaluran KIP Kuliah, Berlaku Tahun Ini
- Universitas Bakrie & Pelita Jaya Sukses Melaksanakan Seleksi Beasiswa Basket 2026
- Mendiktisaintek Luncurkan 24 Program Pendidikan Dokter Spesialis di PTMA
- Bank bjb dan UI Perkuat Kolaborasi Dukung Transformasi Layanan Pendidikan
- Begini Cara Mendaftar Kuliah di Universitas Nusa Mandiri 2026, Persiapan Karier Cemerlang
- Bea Cukai Jelaskan Hal Ini ke Mahasiswa UM Gresik & Unisya Lumajang