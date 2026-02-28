menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Universitas Bakrie Fasilitasi Diskusi Penguatan Kelembagaan, Penjaminan Mutu & IKU PT

Universitas Bakrie Fasilitasi Diskusi Penguatan Kelembagaan, Penjaminan Mutu & IKU PT

Universitas Bakrie Fasilitasi Diskusi Penguatan Kelembagaan, Penjaminan Mutu & IKU PT
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Diskusi Penguatan Kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Indikator IKU Perguruan Tinggi di Universitas Bakrie, Jumat (27/2). Foto: dok Universitas Bakrie

jpnn.com, JAKARTA - Kepala LLDikti Wilayah III, Dr. Henri Tambunan menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan perlu menjadi prioritas.

Sebab, berpengaruh langsung pada kualitas tata kelola perguruan tinggi dan pencapaian kinerja. 

Hal itu disampaikan Henri saat Diskusi Penguatan Kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Indikator IKU Perguruan Tinggi di Universitas Bakrie, Jumat (27/2).

Baca Juga:

“Kelembagaan yang kuat jadi fondasi tata kelola yang baik buat perguruan tinggi bisa berkembang. IKU sebagai alat untuk mengubah paradigma sehingga PT bisa berfokus pada dampak” kata Dr. Henri.

Rektor Universitas Bakrie, Prof. Sofia Alisjahbana, menyampaikan transformasi pendidikan tinggi saat ini dituntut tidak berhenti pada kepatuhan administratif. 

“Saat ini transformasi pendidikan tinggi tidak hanya berbicara tentang akreditasi dan kepatuhan administratif, tetapi tentang bagaimana perguruan tinggi mampu memberikan dampak nyata” ujarnya.

Baca Juga:

Dia menambahkan forum ini difokuskan untuk memperkuat praktik implementasi IKU PT berbasis dampak di tingkat institusi. 

“Forum hari ini menjadi momentum untuk menyelaraskan visi, memperkuat kolaborasi, dan berbagi praktik baik dalam implementasi IKU berbasis dampak” kata Prof. Sofia. 

Kepala LLDikti Wilayah III, Dr. Henri Tambunan menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan perlu menjadi prioritas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI