Universitas Bakrie Raih Rangking Ketiga di THE Sustainability Impact Ratings 2026
jpnn.com, JAKARTA - Universitas Bakrie mencatatkan capaian internasional dengan masuk dalam Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Ratings 2026.
Rangking itu naik 200 poin pada posisi dunia dari tahun sebelumnya menjadikan Universitas Bakrie berada pada posisi ketiga Perguruan Tinggi Swasta yang berdampak terhadap sustainability di Jakarta.
Rektor Universitas Bakrie Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, menyampaikan capaian ini menjadi pengakuan global atas peran Universitas Bakrie dalam mendukung agenda keberlanjutan melalui pendidikan, riset, tata kelola, kolaborasi, dan kontribusi sosial.
“Pencapaian ini menunjukkan penguatan posisi Universitas Bakrie dalam pemeringkatan keberlanjutan tingkat dunia,” ujar Prof. Sofia, Jumat (26/6).
Dalam penilaian THE tahun ini, Universitas Bakrie menunjukkan performa positif pada sejumlah aspek, terutama yang berkaitan dengan kesetaraan gender, tata kelola institusi, kepedulian terhadap lingkungan, serta kontribusi sosial yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).
Prof. Sofia menjelaskan capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh sivitas akademika dalam membangun perguruan tinggi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki dampak bagi masyarakat.
Dia menegaskan capaian THE Sustainability Impact Ratings 2026 menjadi pengingat bahwa peran perguruan tidak berhenti pada kegiatan belajar mengajar.
“Universitas juga memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan pendidikan, riset, tata kelola, dan kolaborasi yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan” ujar Prof. Sofia.
Universitas Bakrie mencatatkan capaian internasional dengan masuk dalam Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Ratings 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Agus Widjajanto: Kampus Seharusnya Jadi Arena Adu Gagasan, Bukan Adu Otot
- Campus League Bakal Evaluasi Penyelenggaraan setelah Seri Nasional Basket Rampung
- Tingkatkan Edukasi Finansial di Kampus, BTN Gandeng Unpad
- Hasto Sebut Iptek Seharusnya Jadi Prioritas Nasional, Bukan Bangun Yon TP
- Dyputu Studio Tangani Dokumentasi Ratusan Sekolah-Kampus, Buka Cabang Baru di Bekasi
- Gandeng Kampus, Bea Cukai Tumbuhkan Pemahaman Mahasiswa Terhadap Aturan Kepabeanan