Universitas Bhayangkara Pilih Capt. Hakeng sebagai Wisudawan Terbaik Fakultas Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ), salah satu kampus terbaik di Indonesia, menggelar Dies Natalis ke - 30 sekaligus Wisuda Sarjana, Magister dan Doktor Semester Genap tahun akademik 2024/2025 yang penuh makna.

Puncak acara tersebut ditandai dengan ditetapkannya DR. Capt. Marcellus Jayawibawa, S.SiT., S.H., M.H., M.Mar., yang akrab disapa Capt. Hakeng, sebagai Wisudawan Terbaik S1 Fakultas Ilmu Hukum.

Capt. Hakeng meraih predikat bergengsi ini berkat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) luar biasa 3,95, serta catatan akademik dan kontribusi yang mengagumkan selama masa studi.

Prestasi tersebut mencakup penulisan 8 jurnal ilmiah dan 14 buku ber-ISBN, serta menghadirkan ratusan rilis media terkait hukum maritim di Indonesia maupun Internasional.

Capt. Hakeng juga dikenal luas sebagai rujukan dan narasumber tepercaya oleh media TV Nasional terkait isu-isu maritim, dan dipercaya memimpin berbagai organisasi profesi selama menempuh pendidikannya di UBJ.

Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian dari seluruh wisudawan hari ini.

"Kepada para wisudawan, Ingatlah bahwa Wisuda hari ini adalah bukti perjalanan panjang, kerja keras dan doa dari Kita semua. Gelar akademik bukan hanya simbol, tapi harus bisa dilanjutkan dengan pembuktian dalam segala bidang. Ilmu yang didapat harus bisa diaktualisasikan dalam bentuk karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Jangan pernah berhenti belajar seumur hidup dan selalu berupaya menjadi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara," pesan Rektor.

Capt. Hakeng menegaskan bahwa predikat wisudawan terbaik adalah sebuah amanah dan tanggung jawab besar, bukan tujuan akhir. Ia menekankan bahwa kelulusan adalah permulaan untuk membuktikan ilmu yang didapat bisa benar-benar diaplikasikan serta bermanfaat di tengah masyarakat.