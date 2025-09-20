Universitas Binawan dan Yayasan Al-Qohhar Sepakat Jalin Kerja Sama Pendidikan
jpnn.com, DEPOK - Universitas Binawan menjalin kerja sama dengan Yayasan Al-Qohhar dalam bidang peningkatan pendidikan yatim, yatim-piatu dan duafa berprestasi.
Penandatangan nota kerja sama ditandatangani Wakil Rektor Tata Kelola dan Sumber Daya Universitas Binawan Farouk Abdullah Alwyni MA., MBA., ACSI., CDIF., dan Pembina Yayasan Al-Qohhar Reinne Nitiyudo di Bojong Sari, Depok, Rabu (28/8/2025).
Melalui kerja sama tersebut, Universitas Binawan akan menyediakan jalur perkuliahan khusus bagi anak-anak binaan Yayasan Al-Qohhar yang ingin melanjutkan kuliah.
Untuk tahap awal Universitas Binawan akan menerima dan mendidik 17 calon mahasiswa binaan Yayasan Al-Qohhar. 15 akan melanjutkan kuliah di program pendidikan keperawatan dan 2 lainnya melanjutkan kuliah di program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Wakil Rektor Tata Kelola dan Sumber Daya Universitas Binawan Farouk Abdullah menyambut baik kerja sama ini.
Dia mengapresiasi niat baik Pimpinan Yayasan Al-Qohhar yang peduli pada pendidikan anak-anak yatim, yatim-piatu dan duafa.
Farouk menegaskan Universitas Binawan siap menjalankan amanah ini sebaik-baiknya agar peserta didik yang diterima bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik.
“Melalui kerja sama ini Universitas Binawan dan Yayasan Al-Qohhar berupaya menyiapkan tenaga terampil dan terdidik yang siap kerja, baik di dalam maupun luar negeri," tegas Farouk dalam keterangannya, Sabtu (20/9).
