Universitas Binawan Perkuat Komitmen Lahirkan Sarjana Berdaya Saing Global

jpnn.com, JAKARTA - Plt Rektor Universitas Binawan Prof. Hj. Henny Suzanna Mediani, S.Kp., M.Ng., Ph.D, mengungkapkan komitmen kampus meluluskan sarjana professional yang berkompetensi internasional sehingga mampu bersaing di tingkat global.

Hal itu diungkapkan Prof. Hj. Henny saat Universitas Binawan menyelenggarakan wisuda dan angkat sumpah ke XII Tahun Akademik 2025-2026 di Jakarta.

Menurutnya, kampus bertekad mengupayakan penyusunan kurikulum, peningkatan kompetensi dosen, serta pengembangan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan industri dunia.

Dia menegaskan sesuai dengan core value yang berlaku yaitu international (internasional), digital (digital) dan virtue (akhlak), Universitas Binawan komitmen memperkuat kurikulum berbasis outcome yang kompetitif secara global, pembelajaran berbasis teknologi digital.

“Pengembangan metode pembelajaran simulation-based education, kemitraan dengan rumah sakit dan institusi internasional, serta pengembangan karakter dan etika profesi untuk mencetak lulusan yang unggul dan berdaya saing tinggi,” jelas Henny.

Kepada wisudawan Henny berpesan untuk menjadi pembelajar yang tekun (long-life learner), pemberi solusi (solution maker) dan teguh menjaga karakter serta integritas.

Laporan Akademik

Adapun Wisuda yang diselenggarakan sebanyak tiga sesi ini diikuti 416 lulusan dari 10 program studi. Sesi pertama dan kedua diselenggarakan Rabu (3/12), sedangkan sessi ketiga diadakan pada Kamis (4/12).