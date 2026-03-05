menu
Universitas Budi Luhur Dukung Atlet Indonesia Lanjutkan Karier di Dunia Pendidikan

Universitas Budi Luhur Dukung Atlet Indonesia Lanjutkan Karier di Dunia Pendidikan
Acara konferensi pers di Universitas Budi Luhur di kawasan Petukangan Utara, Kamis (5/3). Foto: Dokumentasi Universitas Budi Luhur

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Budi Luhur (UBL) terus mendukung pembinaan mahasiswa berprestasi melalui program beasiswa atlet.

Rektor UBL, Prof Agus Setyo Budi mengungkapkan saat ini kampusnya banyak menampung atlet yang berminat melanjutkan kariernya di dunia pendidikan.

“Beasiswa atlet ini jadi maskot kami. Sekarang cabang olahraganya sudah cukup lengkap, mulai dari bulu tangkis, pencak silat, bola voli, futsal, taekwondo, sepak bola, e-sport, bola basket, karate, panjat tebing hingga panahan,” ujar pria kelahiran 26 April 1963 itu.

Selama ini UBL terkenal dengan pembinaan cabang olahraga futsal dan bola basket di kalangan pelajar.

Agar memperluas jangkauan nantinya tidak hanya futsal dan basket juga ada voli, bulu tangkis, karate, taekwondo, dan pencak silat juga terus dikembangkan. 

“Kami juga menyediakan sarana latihan baik di kampus maupun di tempat pemusatan latihan ketika mereka mengikuti training camp. Dari sisi pembelajaran juga kami dukung,” ujar asal Medan itu.

Mahasiswa Universitas Budi Luhur kerap memperkuat kontingen Provinsi DKI Jakarta pada level olahraga nasional termasuk di dalamnya Pekan Olahraga Nasional (PON).

Tidak hanya fokus pada pembinaan mahasiswa yang menjadi atlet, UBL juga menegaskan komitmennya untuk membawa pendidikan tinggi Indonesia ke panggung global.(mcr16/jpnn)

Universitas Budi Luhur (UBL) terus mendukung pembinaan mahasiswa berprestasi melalui program beasiswa atlet, Kamis (5/3)


Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Muhammad Naufal

