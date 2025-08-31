menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Universitas Ciputra Dukung Program Startup Acceleration 2025 Besutan Kementerian UMKM

Universitas Ciputra Dukung Program Startup Acceleration 2025 Besutan Kementerian UMKM

Universitas Ciputra Dukung Program Startup Acceleration 2025 Besutan Kementerian UMKM
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Universitas Ciputra menegaskan komitmen dalam mendukung program Startup Acceleration 2025 yang digagas Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) . Foto: Source for JPNN

jpnn.com - SURABAYA - Universitas Ciputra mendukung penuh program Startup Acceleration 2025 yang digagas Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Adapun program ini telah diluncurkan di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (27/8) lalu melalui kegiatan Intensive Lab.

Hal ini menjadi tahap penting dalam kurasi startup.

Baca Juga:

Para peserta mempresentasikan bisnisnya di hadapan kurator. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan masukan dan penilaian dari kurator.

Hadir para kurator, antara lain, Dr. Eric Harianto dari Universitas Ciputra Surabaya, Dr. Edvi Gracia Ardani dari APSKI, Bagus Panuntun dari IBISMA, serta Aloysius Bernanda Gunawan dari Binus University.

Menurut Asisten Deputi Kewirausahaan Kementerian UMKM Irwansyah Panjaitan, Program Startup Acceleration 2025 ialah upaya nyata pemerintah mempercepat pertumbuhan wirausaha nasional.

Baca Juga:

“Kami ingin memastikan startup Indonesia tidak hanya tumbuh di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global,” ujar Irwansyah dalam keterangan pers, Minggu (31/8).

Dia meyakini bahwa dukungan Universitas Ciputra, industri dan investor akan menjadi kunci terciptanya ekosistem kewirausahaan yang lebih kukuh, dan memperkuat daya saing wirausaha nasional.

Universitas Ciputra berkomitmen mendukung Program Startup Acceleration 2025 yang digagas Kementerian UMKM.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI