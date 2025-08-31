Universitas Ciputra Dukung Program Startup Acceleration 2025 Besutan Kementerian UMKM

jpnn.com - SURABAYA - Universitas Ciputra mendukung penuh program Startup Acceleration 2025 yang digagas Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Adapun program ini telah diluncurkan di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (27/8) lalu melalui kegiatan Intensive Lab.

Hal ini menjadi tahap penting dalam kurasi startup.

Para peserta mempresentasikan bisnisnya di hadapan kurator. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan masukan dan penilaian dari kurator.

Hadir para kurator, antara lain, Dr. Eric Harianto dari Universitas Ciputra Surabaya, Dr. Edvi Gracia Ardani dari APSKI, Bagus Panuntun dari IBISMA, serta Aloysius Bernanda Gunawan dari Binus University.

Menurut Asisten Deputi Kewirausahaan Kementerian UMKM Irwansyah Panjaitan, Program Startup Acceleration 2025 ialah upaya nyata pemerintah mempercepat pertumbuhan wirausaha nasional.

“Kami ingin memastikan startup Indonesia tidak hanya tumbuh di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global,” ujar Irwansyah dalam keterangan pers, Minggu (31/8).

Dia meyakini bahwa dukungan Universitas Ciputra, industri dan investor akan menjadi kunci terciptanya ekosistem kewirausahaan yang lebih kukuh, dan memperkuat daya saing wirausaha nasional.