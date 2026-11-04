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Universitas Ciputra Gelar ICOEN XIII 2026, Kementerian UMKM Dorong Kampus Cetak Pengusaha Muda

Universitas Ciputra Gelar ICOEN XIII 2026, Kementerian UMKM Dorong Kampus Cetak Pengusaha Muda
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International Conference on Entrepreneurship atau ICOEN XIII 2026 yang digelar Universitas Ciputra Jakarta pada 4–6 November 2026. Foto Humas UC Jakarta

jpnn.com - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong perguruan tinggi untuk berperan lebih aktif dalam mencetak wirausaha muda inovatif yang mampu membuka lapangan kerja dan mengembangkan bisnis berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Plt Asisten Deputi Pendampingan Inovasi dan Keberlanjutan Usaha Kementerian UMKM Adi Daen Fahmi dalam International Conference on Entrepreneurship atau ICOEN XIII 2026 yang digelar Universitas Ciputra Jakarta pada 4–6 November 2026.

Adi menilai perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk melahirkan pengusaha muda karena didukung sumber daya manusia, pengetahuan, serta ekosistem inovasi.

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"Kami berharap kampus menjadi tempat lahirnya wirausaha muda inovatif yang mampu menciptakan lapangan kerja," ujar Adi di kampus universitas Ciputra Jakarta, Rabu (4/11).

Menurutnya, penciptaan lapangan kerja tidak bisa terus-menerus bergantung pada pemerintah maupun perusahaan swasta. Oleh karena itu, kehadiran wirausaha muda menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas kesempatan kerja.

Dia juga mengingatkan pengusaha masa kini tidak cukup hanya berorientasi pada keuntungan. Aspek keberlanjutan perlu menjadi perhatian dalam menjalankan usaha.

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Keberlanjutan tersebut mencakup kesejahteraan karyawan, konsumen, masyarakat, hingga kelestarian lingkungan.

"Kami berharap para pengusaha di Indonesia tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga sustainability," katanya.

Kementerian UMKM mendorong kampus cetak pengusaha muda di momen ICOEN XIII 2026 yang digelar Universitas Ciputra.

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