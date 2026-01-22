Universitas Gunadarma Jadi Saksi Hadirnya Google Gemini Arena di Indonesia

jpnn.com, DEPOK - Google resmi menghadirkan Google Gemini Arena di Universitas Gunadarma, menjadikannya sebagai kampus pertama di Indonesia yang dipercaya menjadi tuan rumah rangkaian edukasi artificial intelligence (AI) berbasis Google Gemini.

Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, mulai 19 hingga 23 Januari 2026, dan menyasar mahasiswa dari berbagai jurusan.

Google Gemini Arena dirancang sebagai pengalaman belajar AI yang aplikatif dan interaktif.

Beragam aktivitas dihadirkan, mulai dari booth activation, workshop utama, mini workshop, hingga van activation yang berkeliling di sejumlah area kampus Universitas Gunadarma.

Melalui konsep ini, mahasiswa diajak mengenal dan memanfaatkan teknologi AI Google Gemini secara langsung untuk kebutuhan akademik dan persiapan karier.

Ketua Pelaksana Google Gemini Arena Astie Darmayantie menyampaikan kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi AI di kalangan mahasiswa.

“Google Gemini Arena bukan sekadar pengenalan teknologi, tetapi pengalaman langsung bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana AI dapat membantu riset, pembelajaran, hingga kesiapan mereka memasuki dunia kerja,” ujar Astie di Universitas Gunadarma.

Salah satu agenda utama adalah Google Gemini Arena Workshop bertajuk “Unlocking Gemini, Your AI Bestie”.