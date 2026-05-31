Universitas Mercu Buana Buka Beasiswa SNBT 2026, Perluas Akses Pendidikan Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah ketatnya persaingan masuk perguruan tinggi melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026, Universitas Mercu Buana kembali membuka program Beasiswa SNBT bagi calon mahasiswa baru Tahun Akademik 2026/2027.

Program ini menjadi bagian dari upaya kampus memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda Indonesia yang memiliki potensi akademik dan semangat berprestasi.

Peserta SNBT berkesempatan memperoleh berbagai skema beasiswa, mulai dari potongan biaya kuliah hingga beasiswa penuh selama masa studi.

Program tersebut ditujukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada siswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi berkualitas.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Mercu Buana Prof. Rizki Briandana, M.Comm., Ph.D., mengatakan bahwa pendidikan tinggi harus tetap dapat diakses oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi.

"Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk membuka peluang seluas-luasnya bagi generasi muda dalam memperoleh pendidikan berkualitas. Program Beasiswa SNBT ini merupakan salah satu bentuk komitmen Universitas Mercu Buana dalam mendukung akses pendidikan sekaligus pengembangan sumber daya manusia Indonesia,” ujar Rizki.

Menurut dia, tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif menuntut perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, serta wawasan global.

Oleh karena itu, selain menyediakan berbagai skema beasiswa, Universitas Mercu Buana juga terus mengembangkan program pembelajaran yang terhubung dengan kebutuhan industri dan perkembangan internasional. Salah satunya melalui program internasional dan join degree yang memberikan kesempatan mahasiswa memperoleh pengalaman akademik lintas negara.