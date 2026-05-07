Universitas Pancasila Kukuhkan 3 Guru Besar Baru

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Pancasila (UP) kembali memperkuat posisi sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia melalui pengukuhan tiga Guru Besar Tetap baru.

Prosesi pengukuhan yang berlangsung khidmat ini digelar dalam Sidang Terbuka Universitas Pancasila di Aula Masjid At-Taqwa pada Rabu, 6 Mei 2026.

"Penambahan ini menjadikan total Guru Besar aktif di Universitas Pancasila kini berjumlah 37 orang, sebuah capaian signifikan dalam penguatan sumber daya manusia dan kualitas akademik kampus," kata Rektor Universitas Pancasila Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M.

Baca Juga: Guru Besar UI Tekankan Integrasi Teknologi dan Keberlanjutan dalam Arsitektur

Acara pengukuhan tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk perwakilan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III, Tri Munanto, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP), Komjen Pol (Purn) Drs. Suhardi Alius.

Hadir pula jajaran rektorat, dekanat, pengurus Ikatan Keluarga Universitas Pancasila (IKUP), Keluarga Alumni Universitas Pancasila (KAUP), hingga para mitra strategis universitas yang turut menyaksikan momentum bersejarah tersebut.

Rektor Universitas Pancasila dalam pidatonya menegaskan bahwa gelar Guru Besar bukan sekadar seremoni atau pencapaian pribadi. Menurutnya, jabatan fungsional tertinggi bagi dosen ini adalah bentuk pengakuan negara terhadap otoritas keilmuan, dedikasi, dan kontribusi nyata seorang akademisi dalam menjalankan pilar Tridarma Perguruan Tinggi.

"Semoga gelar ini menjadi suntikan energi baru bagi seluruh sivitas akademika untuk terus berinovasi," ucapnya.

Ketiga tokoh yang dikukuhkan memiliki rekam jejak pengabdian yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Prof. Dr. apt. Yesi Desmiaty, S.Si., M.Si. resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar ke-35 dalam bidang Farmasi, khususnya keilmuan Tanaman Obat, setelah menempuh 14 tahun perjalanan akademik.