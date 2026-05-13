Universitas Pancasila Lepas 840 Wisudawan Berkarakter Unggul Menuju Pasar Global

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Pancasila (UP) kembali mencatatkan momentum bersejarah dengan mengukuhkan 840 wisudawan dari jenjang Diploma hingga Doktor dalam prosesi Wisuda Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026.

Wisuda kali ini mengusunh tema penumbuhan generasi literat yang berjiwa Pancasila, inovatif, dan berdaya saing.

"Kampus UP mempertegas posisinya sebagai pencetak sumber daya manusia kelas dunia yang tetap memegang teguh akar kebangsaan," kata Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, Komjen. Pol. (Purn) Drs. Suhardi Alius, M.H., Rabu (13/5).

Dia menekankan bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI), pembangunan karakter menjadi fondasi yang tidak bisa ditawar.

"Tantangan masa depan tidak cukup dijawab hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan harus dibarengi dengan integritas dan kemampuan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas," ungkapnya.

Senada itu, Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M., menyatakan bahwa wisuda ini bukanlah akhir, melainkan gerbang awal pengabdian kepada bangsa.

Menurutnya, dunia saat ini sangat membutuhkan pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki empati dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

"Keberhasilan sejati seorang lulusan akan diukur dari sejauh mana kontribusi yang mereka berikan setelah terjun ke dunia profesional," kata Prof. Adnan.