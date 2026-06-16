Universitas Paramadina Gelar Pemberdayaan Sosial, Dorong Soft Skill Komunikasi SMK Go Global

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 50 para calon pekerja migran mengikuti kegiatan Penguatan Komunikasi Global dalam program SMK Go Global di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) ISO Japan, Kota Depok, Jawa Barat, pada Senin (15/6).

Kegiatan itu diinisiasi oleh Mahasiswa S2 Komunikasi Universitas Paramadina berkolaborasi dengan LPK ISO Japan serta didukung oleh PT Pupuk Indonesia Logistik. Program SMK Go Global menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Para peserta mengikuti penguatan komunikasi global dengan cara berdiri, sesuai dengan kebiasaan pembelajaran mereka di LPK ISO Japan.

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Kegiatan itu berguna ketika nanti bekerja di Negeri Sakura, para calon pekerja migran bakal tahan bekerja berjam-jam berdiri, terutama di sector manufaktur.

Penguatan materi kegiatan tersebut sesuai kebutuhan para calon pekerja migran di sana, yakni Public Speaking di Negeri Penempatan yang diisi oleh jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus.

Lalu, sesi kedua yaitu Branding Diri “Menjadi Wajah Indonesia di Luar Negeri” dengan narasumber Anissa Nurul Rahma seorang Edukator.

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Terakhri, sesi ketiga “Bijak Bermedia Sosial di Jepang” diisi oleh Fifa Chazali dari Tirto.id.

Ketua Pelaksana acara ini Andreas Wellman Marbun berterima kasih atas partisipasi para peserta yang mengikuti kegiatan dari pagi hingga sore.