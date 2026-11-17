Universitas Pasundan Memecat Dosen Cabul
jpnn.com - BANDUNG - Universitas Pasundan (Unpas) memberhentikan satu oknum dosen yang diduga melakukan tindak kekerasan seksual (TPKS) kepada mahasiswi.
Mereka menilai oknum dosen tersebut melakukan tindakan pelanggaran kategori berat.
Sementara itu, tiga orang oknum dosen lainnya dinyatakan melakukan pelanggaran ringan dan mendapatkan teguran dan peringatan dari rektor serta pembinaan oleh pimpinan fakultas.
"Terdapat satu orang dosen telah melakukan pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai kategori berat dan tiga orang dosen berkategori pelanggaran ringan," mengutip keterangan resmi Unpas di laman media sosial resminya, Selasa (17/11).
Mereka menyatakan bagi dosen yang melakukan pelanggaran berat telah diberhentikan dari statusnya sebagai dosen tetap.
Mereka yang melanggar ringan telah mendapatkan teguran dan peringatan dari rektor serta dilakukan pembinaan.
"Dosen yang melakukan pelanggaran berat diberhentikan dari statusnya sebagai dosen tetap," bunyi keterangan tersebut.
Pihaknya akan melakukan pendampingan bagi para korban melalui PPKPT BK- ULD. Mereka berkomitmen untuk mewujudkan kampus nyaman, aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Universitas Pasundan memecat satu dosen pelaku pelanggaran berat dalam kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi.
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