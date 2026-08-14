Universitas Pertamina Perkuat Riset dan Inovasi untuk Mendukung Hilirisasi Energi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan 18 proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional dengan nilai investasi mencapai Rp 618,13 triliun, di berbagai sektor strategis.

Perguruan tinggi turut memiliki peran melalui pengembangan riset dan inovasi yang dapat menjawab kebutuhan industri dan mendorong terciptanya nilai tambah.

Rektor Universitas Pertamina Prof. Dr. Ir. Ichsan Setya Putra, menempatkan research for value creation sebagai salah satu arah pengembangan riset UPER.

Sebab, UPER ingin mengambil peran lewat memperkuat orientasi riset menuju pemanfaatan yang lebih luas.

Menurut Prof. Ichsan, kedekatan Universitas Pertamina dengan ekosistem industri energi memberikan peluang besar untuk membawa hasil penelitian lebih dekat pada penerapan.

“Kami ingin mendorong riset tidak berhenti pada publikasi, tetapi berkembang menjadi inovasi yang dapat diadopsi, dihilirisasi, dan menciptakan nilai bagi industri maupun masyarakat,” ungkap Prof. Ichsan baru-baru ini.

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Selain itu, publikasi ilmiah tetap menjadi bagian penting, namun hasil penelitian juga perlu didorong menuju adopsi, hilirisasi inovasi, dan pemanfaatan yang lebih luas.

Universitas Pertamina memiliki posisi strategis karena berada dalam ekosistem industri energi nasional.