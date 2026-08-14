menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Universitas Pertamina Perkuat Riset dan Inovasi untuk Mendukung Hilirisasi Energi

Universitas Pertamina Perkuat Riset dan Inovasi untuk Mendukung Hilirisasi Energi

Universitas Pertamina Perkuat Riset dan Inovasi untuk Mendukung Hilirisasi Energi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rektor Universitas Pertamina, Prof. Dr. Ir. Ichsan Setya Putra, menempatkan research for value creation sebagai salah satu arah pengembangan riset UPER. Foto: dok UPER

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan 18 proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional dengan nilai investasi mencapai Rp 618,13 triliun, di berbagai sektor strategis.

Perguruan tinggi turut memiliki peran melalui pengembangan riset dan inovasi yang dapat menjawab kebutuhan industri dan mendorong terciptanya nilai tambah.

Rektor Universitas Pertamina Prof. Dr. Ir. Ichsan Setya Putra, menempatkan research for value creation sebagai salah satu arah pengembangan riset UPER.

Baca Juga:

Sebab, UPER ingin mengambil peran lewat memperkuat orientasi riset menuju pemanfaatan yang lebih luas. 

Menurut Prof. Ichsan, kedekatan Universitas Pertamina dengan ekosistem industri energi memberikan peluang besar untuk membawa hasil penelitian lebih dekat pada penerapan. 

“Kami ingin mendorong riset tidak berhenti pada publikasi, tetapi berkembang menjadi inovasi yang dapat diadopsi, dihilirisasi, dan menciptakan nilai bagi industri maupun masyarakat,” ungkap Prof. Ichsan baru-baru ini.

Baca Juga:

Selain itu, publikasi ilmiah tetap menjadi bagian penting, namun hasil penelitian juga perlu didorong menuju adopsi, hilirisasi inovasi, dan pemanfaatan yang lebih luas.

Universitas Pertamina memiliki posisi strategis karena berada dalam ekosistem industri energi nasional. 

Rektor Universitas Pertamina, Prof. Dr. Ir. Ichsan Setya Putra, menempatkan research for value creation sebagai salah satu arah pengembangan riset UPER.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI