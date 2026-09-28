Universitas Sebelas Maret Juara The Nationals Badminton 2026

jpnn.com, BANDUNG - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta keluar sebagai juara Campus League The Nationals Badminton 2026 yang berlangsung di GOR Bandung, Jawa Barat, pada 21-25 September 2026.

Kompetisi yang diikuti 27 perguruan tinggi dari Pulau Jawa dan Jakarta itu menempatkan Universitas Bina Nusantara (Binus) sebagai runner-up dan Universitas Gunadarma di peringkat ketiga.

The Nationals Badminton 2026 juga menghadirkan format pertandingan badminton 3 vs 3.

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Dalam format itu setiap tim diperkuat tiga pemain yang terdiri dari dua putra dan satu putri.

Format tersebut berbeda dengan pertandingan bulu tangkis pada umumnya.

Dengan jumlah pemain yang lebih banyak di lapangan, pertandingan menuntut komunikasi, koordinasi, dan strategi antarpemain.

Head Competition Campus League Dave Leopold mengatakan format 3 vs 3 memberikan karakter berbeda dalam kompetisi tahun ini.

“Format ini lebih seru dan dinamis serta membuat pertandingan lebih menarik, baik untuk pemain maupun penonton,” ujar Dave, Senin (28/9).