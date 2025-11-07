Universitas Terbuka Jadi Tuan Rumah AFSL 2025, Dorong Pemuda Jadi Agen Perubahan

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Terbuka (UT), sebagai Perguruan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ) terbesar di Indonesia, kembali menunjukkan komitmennya terhadap isu global dengan menjadi tuan rumah perhelatan akbar tahunan ASEAN Future Sustainable Leader (AFSL) 2025.

Kegiatan yang digagas oleh ASEAN Accounting Education Workgroup (AAEW) tersebut merupakan acara unggulan tahunan untuk mendukung masa depan yang berkelanjutan.

"AFSL 2025 merupakan wujud nyata komitmen ASEAN dalam menanggapi berbagai tantangan penting seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan pemulihan ekonomi inklusif. Melalui program ini, para pemuda akan dilatih untuk menjadi agen perubahan," ungkap Rektor Universitas Terbuka (UT), Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si., saat memberikan sambutan di AFSL 2025, Jumat (7/11).

Melalui AFSL 2025 ini, generasi muda diberdayakan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan aksi kolektif dalam menjaga sumber daya alam serta mitigasi perubahan iklim.

Mereka memperkuat kolaborasi regional dan kemitraan lintas sektor, mendorong inovasi dan kepemimpinan pemuda dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Hal ini diharapkan akan mampu menumbuhkan pemahaman lintas budaya dan solidaritas antarbangsa ASEAN, mengembangkan kerja sama akademik melalui pengembangan kurikulum, riset bersama, dan pertukaran pelajar serta dosen.

Untuk kali ini, AFSL mengangkat tema “Empowering ASEAN Youth for a Sustainable Future: Innovation, Collaboration, and Community Action.”

Tema itu menggarisbawahi tentang pentingnya peran generasi muda bagi kemajuan di kawasan regional.