Universitas Trilogi Hadirkan Sport Center, Kampanyekan Kampus Sehat dan Produktif

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Trilogi menghadirkan fasilitas sport center sebagai bagian dari upaya membangun budaya hidup sehat di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar.

Kampus yang merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan Perbankan Indonesia (STEKPI) itu menilai olahraga tidak hanya penting untuk menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter dan kualitas hidup generasi bangsa.

Meski bukan perguruan tinggi yang memiliki program studi keolahragaan, Universitas Trilogi tetap berupaya memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa secara maksimal.

Fasilitas yang dihadirkan saat ini meliputi lapangan basket, futsal, tenis, hingga padel yang kini semakin diminati masyarakat perkotaan.

"Kehadiran sport center ini diharapkan bisa mengakrabkan kembali masyarakat dengan rutinitas olahraga di tengah gaya hidup urban yang semakin sibuk dan minim aktivitas fisik," terang Rektor Universitas Trilogi, Prof. Dr. Pramono Hari Adi, MS, Selasa (12/5)

Prof. Pramono mmengatakan pembangunan sport center merupakan bagian dari visi kampus dalam menghadirkan lingkungan pendidikan yang sehat dan seimbang.

Baca Juga: DPR Puji Konsep Pertanian Perkotaan Universitas Trilogi di Panen Fest 2026

Menurutnya, perguruan tinggi tidak cukup hanya fokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga perlu membentuk mahasiswa yang sehat secara fisik dan mental.

“Kami ingin menghadirkan kampus yang sehat, tempat mahasiswa tidak hanya berkembang secara akademik, tetapi juga memiliki kebugaran dan pola hidup sehat. Pendidikan harus mampu membentuk manusia yang utuh,” ujarnya.