menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Universitas Trisakti Beri Pelatihan untuk Warga Bogor, Inovasi Minuman Kesehatan

Universitas Trisakti Beri Pelatihan untuk Warga Bogor, Inovasi Minuman Kesehatan

Universitas Trisakti Beri Pelatihan untuk Warga Bogor, Inovasi Minuman Kesehatan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Lansia dalam Mengolah Aneka Minuman Kesehatan ‘Mantanbuta’ Berbahan Baku Hibiscus sabdariffa di Desa Nagrak, Kabupaten Bogor. Foto: dok Universitas Trisakti

jpnn.com, JAKARTA - Tim dosen dan mahasiswa Universitas Trisakti berhasil memberdayakan komunitas lanjut usia (lansia) melalui berbagai penyuluhan tentang manfaat Hibiscus sabdariffa (Rosella).

Selain itu, digelar pelatihan inovasi produk minuman kesehatan berbahan baku utama Rosella (mantanbuta).

Kegiatan itu dilakukan di Desa Nagrak, Kabupaten Bogor, melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

Baca Juga:

Kegiatan itu bertajuk “Pemberdayaan Komunitas Lansia dalam Mengolah Aneka Minuman Kesehatan ‘Mantanbuta’ Berbahan Baku Hibiscus sabdariffa di Desa Nagrak, Kabupaten Bogor.”

Program ini fokus pada peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi komunitas lansia melalui pelatihan pengolahan tanaman Hibiscus sabdariffa (Rosella) menjadi berbagai produk minuman kesehatan bernilai ekonomi tinggi.

Tim pelaksana PkM terdiri dari para dosen Universitas Trisakti: dr. Donna Adriani, M.Biomed, AIFO; dr. Kurniasari, M.Biomed; dan Elfira Febriani Harahap, STP, M.Si, serta mahasiswa: Ratu Alvira Rachel Chaerudin, Tiara Alya Fauziyah, dan Cephas Lee Nafaro.

Baca Juga:

Produk inovatif yang dihasilkan diberi nama “Mantanbuta”, hasil dari penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan intensif yang dilakukan tim kepada para lansia.

Melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya belajar mengolah bahan alami menjadi minuman seperti teh, jamu, dan yogurt berbasis Rosella, tetapi juga memahami aspek higienitas, kemasan, serta potensi pemasaran produk.

Tim dosen dan mahasiswa Universitas Trisakti gelar pelatihan inovasi produk minuman kesehatan berbahan baku utama Rosella

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co