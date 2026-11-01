Lahirkan Lulusan Berprestasi & Inovator, Universitas Trisakti Menuju Entrepreneurial University

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Trisakti terus memperkuat komitmennya dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, dan inovatif melalui visi sebagai Entrepreneurial University.

Komitmen tersebut menjadi salah satu pesan utama dalam upacara Wisuda Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (31/10/2026).

Rektor Universitas Trisakti Prof. Kadarsah Suryadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada periode ini Universitas Trisakti meluluskan sebanyak 1.797 wisudawan.

Dengan demikian, jumlah lulusan Universitas Trisakti sejak berdiri hingga saat ini telah mencapai 169.627 orang. Rektor menegaskan bahwa angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan mencerminkan perjalanan, kerja keras, ketekunan, pengorbanan, serta dukungan keluarga yang mengiringi keberhasilan setiap lulusan.

Berdasarkan laporan Wakil Rektor I Universitas Trisakti, Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, sebanyak 1.797 lulusan tersebut terdiri atas 75 lulusan Program Doktor, 358 Program Magister, 933 Program Sarjana, 289 Program Profesi, 25 Program Diploma IV, dan 117 Program Diploma III.

Dari keseluruhan lulusan, sebanyak 540 orang berhasil meraih predikat Cum Laude sebagai pencapaian akademik yang membanggakan.

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Rektor juga menegaskan bahwa Universitas Trisakti terus melangkah secara konsisten menuju visi sebagai Entrepreneurial University melalui tiga pilar utama, yaitu Excellence in Teaching and Learning untuk menghasilkan lulusan profesional yang kompeten dan berdaya saing; Excellence in Research untuk melahirkan peneliti dan akademisi yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan; serta Excellence in Innovation and Entrepreneurship untuk mencetak wirausahawan dan inovator yang mampu menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menghadapi perubahan dunia yang makin cepat, termasuk perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence), transformasi digital, dan perubahan struktur pekerjaan, Rektor mengingatkan bahwa gelar akademik saja tidak cukup.