Universitas Yarsi Dampingi Santri di Sentul Melek Literasi AI

jpnn.com - BOGOR - Sebanyak 23 santri dari jenjang MTs dan MA mengikuti kegiatan Pendampingan Literasi Artificial Intelligence (AI) secara Kritis untuk Mendukung Pembelajaran Siswa", yang digelar oleh Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi di Pondok Pesantren Modern Ar-Ridho, Sentul, Bogor.

Kegiatan ini bertujuan agar santri mampu memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab dalam proses belajar.

Universitas Yarsi menghadirkan tiga narasumber, yakni Afrizal, Aya Yahya Maulana, dan Ario Adi Prakoso.

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Afrizal membawakan materi "Santri di Era AI: Cerdas Teknologinya, Kuat Ilmunya, Mulia Adabnya". Ia menekankan bahwa santri tidak perlu takut pada teknologi, tetapi harus mampu mengendalikan penggunaannya.

Menurutnya, AI dapat membantu menjelaskan materi keagamaan, menerjemahkan teks Arab, hingga merangkum kitab.

Namun, AI tidak otomatis memiliki otoritas menetapkan hukum agama dan tidak dapat menggantikan peran kiai dan ulama.

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Peserta juga diajak menerapkan prinsip tabayyun, yaitu memeriksa kebenaran informasi, termasuk memastikan ayat, hadis, dan pendapat ulama yang dikutip AI dengan merujuk kitab mu'tabar dan penjelasan guru.

Narasumber turut mengingatkan lima adab menggunakan AI serta bahaya yang perlu diwaspadai, seperti ketergantungan, hoaks dan deepfake, plagiarisme, serta penyalahgunaan konten.