Universitas Yarsi Hadirkan Smart Irrigation Berbasis Internet of Things di Tangerang

jpnn.com - KOTA TANGERANG – Fakultas Teknologi Universitas Yarsi melalui Pengabdian kepada Masyarakat yang bertajuk “Implementasi Smart Irrigation Berbasis Internet of Things (IoT), untuk Mendukung Keberlanjutan Taman Produktif Komunitas Perkotaan di Kelurahan Cipete, Kota Tangerang, akhir pekan lalu.

Kegiatan itu menjadi bagian dari komitmen Universitas Yarsi dalam menghadirkan inovasi teknologi yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat.

Program pengabdian ini diketuai oleh Inda D Lestantri bersama tim multidisiplin Universitas Yarsi yang terdiri dari Juniarti, Sri Puji Utami, dan Nunung Ainur Rahmah.

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Kegiatan ini dilaksanakan di Cluster Nusantara, Perumahan Banjar Wijaya, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Kawasan tersebut sebelumnya memiliki lahan fasilitas umum seluas kurang lebih 500 meter persegi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Melalui kegiatan ini, tim Universitas Yarsi memperkenalkan dan mengimplementasikan Smart Irrigation berbasis Internet of Things (IoT).

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Inda menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata penerapan keilmuan perguruan tinggi untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Teknologi seharusnya tidak hanya berkembang di kampus, laboratorium, atau industri besar. Teknologi harus dapat hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.