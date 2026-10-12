Universitas YARSI Membekali Anak Muda Bogor dengan Literasi Digital

jpnn.com - BOGOR - Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas YARSI berkolaborasi dengan Yayasan Pojok Baik Indonesia dan Lazisnur mengelar Pengabdian kepada Masyarakat bertajuk “Ready for Life: Mindfulness di Era Digital”, pada Sabtu (10/10) di Teras Madina, Zona Madina, Bogor.

Kegiatan itu diikuti sekitar 35 anak muda di wilayah Bogor yang terdiri atas pelajar, mahasiswa, dan karyawan. Melalui kegiatan ini, peserta diajak memahami bahwa hidup di era digital bukan hanya tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana menyaring informasi, mengenali diri sendiri, mengelola respons emosional, dan mengambil keputusan secara bijak.

Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat yang juga dosen Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas YARSI Indah Kurnianingsih menjelaskan bahwa literasi digital, kesehatan mental, dan perencanaan masa depan merupakan aspek yang saling berkaitan dalam kehidupan anak muda saat ini.

"Kemudahan mengakses informasi dan perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) perlu diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran dalam menggunakan teknologi," tutur Indah.

Dia mengatakan bahwa anak muda perlu mengetahui bagaimana memeriksa kredibilitas informasi, memahami keterbatasan AI, serta menyadari pengaruh aktivitas digital terhadap pikiran, emosi, dan perilaku mereka.

Ketua Yayasan Pojok Baik Indonesia Esfandi Hendra turut memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut.

Menurut Esfandi kolaborasi ini mempertemukan peran perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan peran komunitas dalam pemberdayaan anak muda dan pengembangan kegiatan literasi berbasis masyarakat.

Rangkaian kegiatan menghadirkan tiga topik utama yang saling melengkapi. Topik pertama, “Know Your Digital World” disampaikan oleh dosen Universitas YARSI Ario Adi Prakoso sekaligus penggiat literasi digital.