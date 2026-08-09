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Universitas Yarsi Menggelar Edukasi Toga Berbasis Digital di Glodok

Universitas Yarsi Menggelar Edukasi Toga Berbasis Digital di Glodok
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PKM Universitas Yarsi di Glodok. Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Warga Glodok, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat mengikuti kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang digelar oleh Universitas YARSI pertengahan pekan lalu.

Edukasi pada kegiatan itu soal Tanaman Obat Keluarga. Kegiatan ini menggabungkan penyuluhan konvensional dengan pemanfaatan ensiklopedia herbal digital Museum Herbal, serta memperkenalkan potensi pemanfaatan ekonomi dari budi daya tanaman obat keluarga atau TOGA.

Kegiatan yang diikuti oleh warga dengan kelompok usia 46 tahun ke atas ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat lintas disiplin yang melibatkan dosen dan mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika dan Manajemen YARSI, bekerja sama dengan Vijja Care dan PT. Pramudita Darya Parma.

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Acara dibuka oleh Ketua Pelaksana PkM Nova Eka Diana dan Ketua RT 05 RW 05 Glodok Lingo Djaja Jatidjan.

Materi pertama disampaikan oleh Delfi Vijja Paramita dari Vijja Care, yang memaparkan pengenalan 15 jenis tanaman obat keluarga (TOGA) kepada peserta.

"Berbagai tanaman TOGA yang dapat ditemukan dan dibudidayakan di sekitar lingkungan rumah, seperti tanaman rimpang, daun kelor, sambiloto, dan tanaman herbal lainnya," katanya.

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Materi kedua diisi oleh dosen Program Studi Teknik Informatika Universitas YARSI Inda Dwi Lestantri yang memperkenalkan website Museum Herbal (www.museumherbal.web.id) kepada peserta.

Kemudian materi ketiga disampaikan oleh dosen Program Studi Manajemen Universitas YARSI Penny Rahmah Fadhilah yang mengangkat konsep green business dengan tiga pilar utama: Profit, People, dan Planet.

Kegiatan yang diikuti oleh warga dengan kelompok usia 46 tahun ke atas ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat lintas disiplin.

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