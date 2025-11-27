menu
Unjuk Gigi di Renovation Expo, Startha Group Pamer Inovasi Interior Berkelanjutan

Unjuk Gigi di Renovation Expo, Startha Group Pamer Inovasi Interior Berkelanjutan


Koleksi Startha Group di Renovation Expo Indonesia 2025. Foto: Tim Startha Group

jpnn.com, JAKARTA - Startha Group kembali menunjukkan eksistensi dalam industri desain dan konstruksi tanah air. 

Perusahaan penyedia solusi interior ini turut ambil bagian dalam perhelatan Renovation Expo Indonesia 2025.

Partisipasi tersebut menegaskan komitmen perusahaan sebagai penyedia solusi interior modern, adaptif, serta mendukung desain berkelanjutan yang ramah lingkungan di pasar nasional maupun internasional.

Pameran tersebut juga dimanfaatkan sebagai momentum strategis untuk memperkenalkan berbagai inovasi material interior terbaru kepada publik dan pelaku industri.

Inovasi ini hadir untuk menjawab perkembangan kebutuhan renovasi serta tren desain masa kini yang terus berubah.

Salah satu inovasi unggulan yang diperkenalkan yakni produk dari lini Decopaper. 

Merek ini menampilkan seri terbarunya yang diberi nama PIMP atau Pre-Impregnated Paper.

Seri PIMP menawarkan keunggulan teknis yang sangat dibutuhkan dalam pengerjaan interior. 

Startha Group kembali menunjukkan eksistensi dalam dalam perhelatan Renovation Expo Indonesia 2025.

