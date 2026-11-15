Unjuk Rasa di Prancis Meluas, Bentrokan Terjadi, 121 Orang Ditahan

jpnn.com, PARIS - Surat kabar Le Figaro melaporkan lebih dari 120 orang demonstran ditangkap pihak otoritas Prancis, Sabtu (14/11).

Unjuk rasa memprotes kenaikan biaya hidup dan kekerasan polisi.

"Hingga pukul 17.00 waktu setempat, sebanyak 121 orang tercatat ditangkap di berbagai wilayah Prancis," menurut laporan Le Figaro mengutip Kementerian Dalam Negeri Prancis.

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Aksi unjuk rasa yang memprotes kenaikan biaya hidup dan kekerasan polisi terhadap demonstran berlangsung di seluruh negeri pada Sabtu.

Koresponden RIA Novosti melaporkan bahwa polisi menggunakan gas air mata di Paris, sementara bentrokan yang terjadi menyebabkan sejumlah orang luka-luka.

Stasiun radio Prancis, ici, melaporkan bahwa polisi juga menggunakan gas air mata dan berupaya membubarkan demonstran dengan meriam air. (ant/jpnn)



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